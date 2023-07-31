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Учебный год в Украине продлили до 28 июня

Учебный год в Украине продлили до 28 июня

31 июл 2023, 20:25
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Освітній процес у новому навчальному році розпочнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.


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Відповідне рішення ухвалено Кабінетом міністрів 28 липня.

Водночас забезпечення організації початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці покладене на обласні військові адміністрації.

Раніше у липні у Міносвіти рекомендували вищим навчальним закладам починати новий навчальний рік в очному форматі. Заступник міністра Андрій Вітренко заявляв, що «залежно від безпекової ситуації у регіоні.

Ми закликаємо місцеві адміністрації та ректорів розпочинати і максимізувати очне навчання. Саме очний формат занять сприятиме тому, наскільки ми швидко відбудуємо нашу країну після перемоги, — сказав Вітренко.

Заступник міністра запевнив, що підготовка до нового навчального року триває й у школах, наприклад, укриттями облаштовані 75% з них.

Источник: Ракурс


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