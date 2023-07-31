Навчальний рік в Україні продовжили до 28 червня

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Навчальний рік в українських школах продовжили до 28 червня
Навчальний рік в Україні продовжили до 28 червняhttps://racurs.ua/ua/n185698-navchalnyy-rik-v-ukrayini-prodovjyly-do-28-chervnya.htmlРакурс
Освітній процес у новому навчальному році розпочнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.
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Відповідне рішення ухвалено Кабінетом міністрів 28 липня.
Водночас забезпечення організації початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці покладене на обласні військові адміністрації.
Раніше у липні у Міносвіти рекомендували вищим навчальним закладам починати новий навчальний рік в очному форматі. Заступник міністра Андрій Вітренко заявляв, що «залежно від безпекової ситуації у регіоні.
Ми закликаємо місцеві адміністрації та ректорів розпочинати і максимізувати очне навчання. Саме очний формат занять сприятиме тому, наскільки ми швидко відбудуємо нашу країну після перемоги, — сказав Вітренко.
Заступник міністра запевнив, що підготовка до нового навчального року триває й у школах, наприклад, укриттями облаштовані 75% з них.
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