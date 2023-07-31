Молдова и Украина построят новый мост через Днестр возле Ямполя

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Молдова та Україна збудують міст через Дністер, який зʼєднає молдовське прикордонне село Косеуць і українське місто Ямпіль.

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Міст забезпечить українським експортерам найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи, стане альтернативою паромній переправі «Ямпіль — Косеуць», яка не працює кілька років, а також розвантажить один із пунктів пропуску між країнами.

31 липня рішення про будівництво моста затвердив молдовський парламент, коли ратифікував угоду України та Молдови про будівництво моста через Дністер.

Згідно з проектом, уряд України профінансує технічне проєктування моста, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови — на своїй.

За інформацією Державної адміністрації доріг Молдови, довжина майбутнього моста становитиме 641 м. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада близько 667 м з українського боку.

Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 м, а пропускна здатність становитиме 5 тис. авто на добу.

Очікується, що міст здадуть в експлуатацію 2025 року.