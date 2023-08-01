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Три иностранных судна зашли в украинский порт, самолеты НАТО следили с воздуха
Три иностранных судна зашли в украинский порт, самолеты НАТО следили с воздухаhttps://racurs.ua/n185710-tri-inostrannyh-sudna-zashli-v-ukrainskiy-port-samolety-nato-sledili-s-vozduha.htmlРакурс
Три іноземні судна, що належать ізраїльській, грецькій та турецько-грузинській компаніям, 30 липня прибули до українського порту попри погрози і блокаду зернової угоди з боку країни-агресора росії.
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Про це повідомляє видання Forbes.
Свій курс вантажні судна не приховували — йшли з увімкненими транспондерами. За цим спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.
Захід іноземних суден до одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю стався вперше після демаршу Москви із зернової угоди. Тоді рф попередила про те, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
Це може свідчити про те, що росія або не бажає, або нездатна проводити обшуки кораблів на даний момент, — цитує Forbes коментар американського «Інституту вивчення війни».
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