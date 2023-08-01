Три иностранных судна зашли в украинский порт, самолеты НАТО следили с воздуха

https://racurs.ua/n185710-tri-inostrannyh-sudna-zashli-v-ukrainskiy-port-samolety-nato-sledili-s-vozduha.html

Ракурс

Три іноземні судна, що належать ізраїльській, грецькій та турецько-грузинській компаніям, 30 липня прибули до українського порту попри погрози і блокаду зернової угоди з боку країни-агресора росії.

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Про це повідомляє видання Forbes.

Свій курс вантажні судна не приховували — йшли з увімкненими транспондерами. За цим спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.

Захід іноземних суден до одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю стався вперше після демаршу Москви із зернової угоди. Тоді рф попередила про те, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.