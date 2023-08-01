Ракурсhttps://racurs.ua/
Три іноземні судна зайшли в український порт, літаки НАТО стежили з повітря
Три іноземні судна зайшли в український порт, літаки НАТО стежили з повітряhttps://racurs.ua/ua/n185710-try-inozemni-sudna-zayshly-v-ukrayinskyy-port-litaky-nato-stejyly-z-povitrya.htmlРакурс
Три іноземні судна, що належать ізраїльській, грецькій та турецько-грузинській компаніям, 30 липня прибули до українського порту попри погрози і блокаду зернової угоди з боку країни-агресора росії.
.
Про це повідомляє видання Forbes.
Свій курс вантажні судна не приховували — йшли з увімкненими транспондерами. За цим спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.
Захід іноземних суден до одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю стався вперше після демаршу Москви із зернової угоди. Тоді рф попередила про те, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
Це може свідчити про те, що росія або не бажає, або нездатна проводити обшуки кораблів на даний момент, — цитує Forbes коментар американського «Інституту вивчення війни».
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
У нас не було би таких втрат, або Як правильно повертатися з війни
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...