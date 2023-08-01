Три іноземні судна зайшли в український порт, літаки НАТО стежили з повітря

https://racurs.ua/ua/n185710-try-inozemni-sudna-zayshly-v-ukrayinskyy-port-litaky-nato-stejyly-z-povitrya.html

Ракурс

Три іноземні судна, що належать ізраїльській, грецькій та турецько-грузинській компаніям, 30 липня прибули до українського порту попри погрози і блокаду зернової угоди з боку країни-агресора росії.

.

Про це повідомляє видання Forbes.

Свій курс вантажні судна не приховували — йшли з увімкненими транспондерами. За цим спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.

Захід іноземних суден до одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю стався вперше після демаршу Москви із зернової угоди. Тоді рф попередила про те, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.