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Признание военнопленных рф обнародовал InformNapalm
Необычные признания военнопленных рф обнародовал InformNapalm (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185723-neobychnye-priznaniya-voennoplennyh-rf-obnarodoval-informnapalm-video.htmlРакурс
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm 1 серпня оприлюднила відеозапис з черговою партією військовополонених окупаційної армії росії, які розповідають про безлад і хаос у війську рф.
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Нас просто кинули на забій, — каже один солдат рф.
Їм на нас байдуже, головне, щоб вони були у теплому місці, — каже інший.
Ми ніщо для своєї країни, — заявив солдат рф.
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