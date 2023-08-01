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Ракурс
Признание военнопленных рф обнародовал InformNapalm

Необычные признания военнопленных рф обнародовал InformNapalm (ВИДЕО)

1 авг 2023, 14:40
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Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm 1 серпня оприлюднила відеозапис з черговою партією військовополонених окупаційної армії росії, які розповідають про безлад і хаос у війську рф.


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Нас просто кинули на забій, — каже один солдат рф.

Їм на нас байдуже, головне, щоб вони були у теплому місці, — каже інший.

Ми ніщо для своєї країни, — заявив солдат рф.

Источник: Ракурс


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