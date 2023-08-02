Стратегия Украины по имплементации формулы мира имеет три уровня - Ермак о формуле мира

https://racurs.ua/n185761-strategiya-ukrainy-po-implementacii-formuly-mira-imeet-tri-urovnya-ermak.html

Ракурс

Україна готує другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч буде присвячена ключовим принципам миру на основі формули миру президента Володимира Зеленського.

Після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, ми збільшуємо кількість учасників нашої ініціативи в Саудівській Аравії — серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки, — написав Єрмак у своїх соцмережах і пояснив, що стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.

Перший — це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів формули миру.

Другий — українська ініціатива із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану.

Третій — установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація формули.

Формула миру Зеленського складається з 10 пунктів. Кожен з них обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з партнерами на таких зустрічах.

Єрмак розповів, що мета України у Саудівській Аравії — виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру.

«Ракурс» писав, що зустріч відбудеться у Джидді 5−6 серпня. Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію.

росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська формула миру, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.