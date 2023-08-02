Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф уничтожила 40 тыс. т зерна в Измаиле. Фото: Александр Кубраков

россия уничтожила почти 40 тыс. т зерна на складах и элеваторах в Измаиле — Кубраков

2 авг 2023, 19:19
999

Російська атака безпілотниками по складах і елеваторах в Ізмаїлі Одеської області призвела до знищення майже 40 тис. т зерна.


.

Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Також пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства — ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Про це 2 серпня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

За його словами, окупанти атакували один із портів Дунайського кластеру, що є «основою глобальної продовольчої безпеки».

Світ має чинити опір. Атаки на українські порти — загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше, — йдеться у повідомленні.

рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 2 серпня завдала «серйозних» збитків порту Ізмаїл, який служив основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила фактичну блокаду українських чорноморських портів у середині липня. Після цієї атаки світові ціни на пшеницю зросли на 4%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров