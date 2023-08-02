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рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

росія знищила майже 40 тис. т зерна на складах й елеваторах в Ізмаїлі — Кубраков

2 сер 2023, 19:19
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Російська атака безпілотниками по складах і елеваторах в Ізмаїлі Одеської області призвела до знищення майже 40 тис. т зерна.


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Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Також пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства — ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Про це 2 серпня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

За його словами, окупанти атакували один із портів Дунайського кластеру, що є «основою глобальної продовольчої безпеки».

Світ має чинити опір. Атаки на українські порти — загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше, — йдеться у повідомленні.

рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 2 серпня завдала «серйозних» збитків порту Ізмаїл, який служив основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила фактичну блокаду українських чорноморських портів у середині липня. Після цієї атаки світові ціни на пшеницю зросли на 4%.

Джерело: Ракурс


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