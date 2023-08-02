рф знищила 40 тис. т зерна в Ізмаїлі. Фото: Олександр Кубраков

https://racurs.ua/ua/n185777-rosiya-znyschyla-mayje-40-tys-t-zerna-na-skladah-y-elevatorah-v-izmayili-kubrakov.html

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Російська атака безпілотниками по складах і елеваторах в Ізмаїлі Одеської області призвела до знищення майже 40 тис. т зерна.

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Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Також пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства — ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Про це 2 серпня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

За його словами, окупанти атакували один із портів Дунайського кластеру, що є «основою глобальної продовольчої безпеки».

Світ має чинити опір. Атаки на українські порти — загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 2 серпня завдала «серйозних» збитків порту Ізмаїл, який служив основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила фактичну блокаду українських чорноморських портів у середині липня. Після цієї атаки світові ціни на пшеницю зросли на 4%.