Украина хочет провести глобальный саммит мира. Фото:

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Україна має намір провести Глобальний саміт миру восени 2023 року.

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Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав та представників Міністерств закордонних справ у Джидді, у якій візьмуть участь майже 40 держав. А далі буде організація Глобального саміту миру. Про це 2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ.

Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. На саміті, якому потрібна — і може бути — світова більшість. Представники Півночі й Півдня, Сходу й Заходу. Осінь уже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності, — зазначив він.

За словами глави держави, в України є п’ять орієнтирів, а головним є реалізація Формули миру. Іншими основними орієнтирами є зброя та санкції, інтеграцію України із ЄС і НАТО, безпекові гарантії та політику сусідства, економіка та відновлення, трансформація та українці «як в Україні, так і за кордоном».

Нагадаємо, 2 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готує другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії, а стратегія Києва щодо імплементації формули миру має три рівні.