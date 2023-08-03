ВСУ отразили контратаки россиян на южном фронте - война в Украине

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Українські війська відбили контратаки росіян на південному фронті

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Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, противник «здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне — Благодатне та західніше Старомайорського».

Ворог зазнає збитків, здійснює переміщення підрозділів, застосовує резерви, — цитує Ковальчука Military Media Center.

Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених, йдеться у ранковому повідомленні Генштабу 3 серпня.

Відповідно до розпорядження так званого «мвс днр», проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.

Також встановлено, що поранення під час бою осуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації.

Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.

Водночас переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік рф, буде проведена після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого «мвс днр».