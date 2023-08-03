Стефанчук предлагает изменить законодательство, чтобы провести выборы в Раду

https://racurs.ua/n185791-vybory-v-radu-stefanchuk-predlagaet-izmenit-zakonodatelstvo.html

Ракурс

Вибори до Верховної Ради можуть відбутися після війни, а також за умови зміни до законодавства. Наразі їх проводити їх проводити небезпечно, вважає спікер Ради Руслан Стефанчук.

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Багато міжнародних колег під час спілкування питають: «Чи думаєте ви про наступні вибори?». Я їм завжди кажу: «Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги». І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство, — цитує Стефанчука «Ліга».

За словами спікера, парламент щонайменше повинен пояснити, які це будуть вибори, оскільки Конституція передбачає два види виборів: чергові та позачергові.

Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини, — розповів Стефанчук.

Він упевнений, що проводити будь-які вибори у період воєнного стану неможливо, оскільки їхні результати будуть неповними. без участі військовослужбовців та громадян, які виїхали за кордон.

Крім того, під час війни важко гарантувати безпеку виборчого процесу.

Раніше у червні президент Володимир Зеленський повідомив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні з росією. Їхнє проведення неможливо відповідно до законодавства про воєнний стан.

19 червня з’явилось опитування КМІС. Його результати свідчать, що 23% респондентів хотіли б замінити чинного президента після перемоги України у війні. За заміну Верховної Ради висловилися майже 70%.