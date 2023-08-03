В Херсоне россия дважды обстреляла Екатерининский собор — усыпальницу князя Потёмкина (ФОТО)

https://racurs.ua/n185793-v-hersone-rossiya-dvajdy-obstrelyala-ekaterininskiy-sobor-usypalnicu-knyazya-potemkina-foto.html

Ракурс

Російські війська вранці 3 серпня обстріляли Свято-Катерининський собор у центрі Херсона.

.

Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін. Він опублікував фотографію собору, де видно дим, що підійматися над будинком.

За словами Прокудіна, поранено трьох пасажирів тролейбуса, який проїжджав під час атаки повз собор. Вони госпіталізовані. Офіс генпрокурора України уточнив, що також госпіталізовано одного перехожого.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російські війська обстріляли Херсон з артилерії.

Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу, — заявив він.

Коли на місце події прибули рятувальники, щоб загасити пожежу, яка виникла через обстріл, російські війська знову вдарили по Херсону, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук. За його словами, постраждали четверо співробітників ДСНС, їх госпіталізували. Також пошкоджено спецтехніку.

Свято-Катерининський собор — один із найстаріших православних храмів Херсона, усипальниця князя Григорія Потьомкіна, фаворита імператриці Катерини II та одного із засновників Херсона.

Російські окупанти напередодні відступу з Херсона у жовтні 2022 року забрали останки Потьомкіна, які зберігалися у склепі у соборі.