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Ракурс
Катастрофа в Броварах - ГБР опубликовало переговоры пилотов вертолета

Катастрофа в Броварах — ГБР опубликовало переговоры пилотов вертолета

3 авг 2023, 14:30
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Держбюро розслідувань опублікувало переговори пілотів вертольота з керівництвом МВС на борту незадовго до краху у Броварах.


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Вони розмовляють про погану погоду, яка і стала однією з причин трагедії.

Також опубліковано реконструкцію аварії.

Сьогодні через півроку розслідування було названо причину катастрофи. Підозри отримали п’ятеро співробітників ДСНС.

18 січня 2023 року в Броварах розбився гелікоптер, в якому перебувало керівництво МВС. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників системи МВС та екіпаж з трьох працівників ДСНС.

Гелікоптер під час падіння зачепив будівлю дитячого садку та багатоповерхівку, внаслідок чого загинули ще кілька людей на землі, в тому числі діти.

Источник: Ракурс


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