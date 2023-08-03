Катастрофа в Броварах - ГБР опубликовало переговоры пилотов вертолета

https://racurs.ua/n185804-katastrofa-v-brovarah-gbr-opublikovalo-peregovory-pilotov-vertoleta.html

Ракурс

Держбюро розслідувань опублікувало переговори пілотів вертольота з керівництвом МВС на борту незадовго до краху у Броварах.

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Вони розмовляють про погану погоду, яка і стала однією з причин трагедії.

Також опубліковано реконструкцію аварії.

Сьогодні через півроку розслідування було названо причину катастрофи. Підозри отримали п’ятеро співробітників ДСНС.

18 січня 2023 року в Броварах розбився гелікоптер, в якому перебувало керівництво МВС. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників системи МВС та екіпаж з трьох працівників ДСНС.

Гелікоптер під час падіння зачепив будівлю дитячого садку та багатоповерхівку, внаслідок чого загинули ще кілька людей на землі, в тому числі діти.