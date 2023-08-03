Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Катастрофа у Броварах - ДБР опублікувало переговори пілотів вертольота

Катастрофа у Броварах — ДБР опублікувало переговори пілотів вертольота

3 сер 2023, 14:30
999

Держбюро розслідувань опублікувало переговори пілотів вертольота з керівництвом МВС на борту незадовго до краху у Броварах.


.

Вони розмовляють про погану погоду, яка і стала однією з причин трагедії.

Також опубліковано реконструкцію аварії.

Сьогодні через півроку розслідування було названо причину катастрофи. Підозри отримали п’ятеро співробітників ДСНС.

18 січня 2023 року в Броварах розбився гелікоптер, в якому перебувало керівництво МВС. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників системи МВС та екіпаж з трьох працівників ДСНС.

Гелікоптер під час падіння зачепив будівлю дитячого садку та багатоповерхівку, внаслідок чого загинули ще кілька людей на землі, в тому числі діти.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів