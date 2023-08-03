Слідчі ДБР реконструювали траєкторію останніх хвилин польоту вертольота з керівництвом МВС

https://racurs.ua/ua/n185802-slidchi-dbr-rekonstruuvaly-traiektoriu-ostannih-hvylyn-polotu-vertolota-z-kerivnyctvom-mvs.html

Ракурс

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії вертольота з керівництвом МВС, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».

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Вони створили реконструкцію траєкторії польоту — останні 1,5 хв.

Відомо, що січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду — багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

«Ракурс» писав, що ДБР повідомило про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС, через дії яких у січні в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС.

18 січня 2023 року в Броварах розбився гелікоптер, в якому перебувало керівництво МВС. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників системи МВС та екіпаж з трьох працівників ДСНС. Гелікоптер під час падіння зачепив будівлю дитячого садку та багатоповерхівку, внаслідок чого загинули ще кілька людей на землі, в тому числі діти.