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Подмосковье подгорает - взорвался кислородно-аккумуляторный склад
Подмосковье подгорает — взорвался кислородно-аккумуляторный склад (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185805-podmoskove-podgoraet-vzorvalsya-kislorodno-akkumulyatornyy-sklad-video.htmlРакурс
У Підмосков’ї знову палає. Місцеві пишуть про вибух біля АЗС, спалахнула пожежа на киснево-акумуляторному складі.
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Наразі там проводиться евакуація населення. Пожежі надали другий ранг небезпеки.
Склад запалав у Воскресенському районі Підмосков’я, неподалік АЗС.
Як пише Telegram-канал Shot, вибух, який підтверджують поки що тільки місцеві жителі, і пожежа у Воскресенському районі Підмосков’я сталася на території колишнього заводу «Червоний будівельник». Нині там зберігають акумулятори.
Як уточнюють автори, вогонь охопив майже половину цеху — 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори.