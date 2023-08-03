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Ракурс
Подмосковье подгорает - взорвался кислородно-аккумуляторный склад

Подмосковье подгорает — взорвался кислородно-аккумуляторный склад (ВИДЕО)

3 авг 2023, 15:00
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У Підмосков’ї знову палає. Місцеві пишуть про вибух біля АЗС, спалахнула пожежа на киснево-акумуляторному складі.


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Наразі там проводиться евакуація населення. Пожежі надали другий ранг небезпеки.

Склад запалав у Воскресенському районі Підмосков’я, неподалік АЗС.

Як пише Telegram-канал Shot, вибух, який підтверджують поки що тільки місцеві жителі, і пожежа у Воскресенському районі Підмосков’я сталася на території колишнього заводу «Червоний будівельник». Нині там зберігають акумулятори.

Як уточнюють автори, вогонь охопив майже половину цеху — 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори.

Источник: Ракурс


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