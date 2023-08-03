У Підмосковʼї підгоряє - вибух стався на киснево-акумуляторному складі

https://racurs.ua/ua/n185805-u-pidmoskov-yi-pidgoryaie-vybuh-stavsya-na-kysnevo-akumulyatornomu-skladi-video.html

Ракурс

У Підмосков’ї знову палає. Місцеві пишуть про вибух біля АЗС, спалахнула пожежа на киснево-акумуляторному складі.

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Наразі там проводиться евакуація населення. Пожежі надали другий ранг небезпеки.

Склад запалав у Воскресенському районі Підмосков’я, неподалік АЗС.

Як пише Telegram-канал Shot, вибух, який підтверджують поки що тільки місцеві жителі, і пожежа у Воскресенському районі Підмосков’я сталася на території колишнього заводу «Червоний будівельник». Нині там зберігають акумулятори.

Як уточнюють автори, вогонь охопив майже половину цеху — 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори.