Миномет ВСУ разобрал позиции оккупантов на Купянском направлении

https://racurs.ua/n185810-minomet-vsu-razobral-pozicii-okkupantov-na-kupyanskom-napravlenii-video.html

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Воїни 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України,

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Відеозапис 3 серпня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Міномет М60МА в дії! На Куп’янському напрямку бійці підрозділів 14-ї окремої механізованої бригади демонструють роботу артилерійської зброї по позиціях окупантів, — йдеться у повідомленні Страткомі.

Нагадаємо, ЗСУ використовують міномети M60CMA болгарського виробництва. 60-мм міномет Commando M60CMA призначений для ураження живої сили противника на відкритій місцевості, у легких польових укриттях та окопах, а також у контрескарпах. Міномет має максимальну дальність стрільби у 1600 метрів. З цього міномета можна стріляти всіма типами 60 мм мінометних боєприпасів: 60 mm HE 60MA, HE60LDMA, PRACT 60MA, PRACT 60LDMA, SMK60RP, SMK60WP, TB60, ILL60.