Сырский: ВСУ разрушают планы рф на Бахмутском направлении

https://racurs.ua/n185819-syrskiy-vsu-razrushaut-plany-rf-na-bahmutskom-napravlenii.html

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Захисники України продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, Збройні сили руйнують плани окупаційної армії росії та завдають йому втрат на Купʼянському, а також Лиманському напрямках.

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Про це сьогодні заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє у Телеграмі Military Media Center.

Зі слів Сирського, «на Бахмутському напрямку моя робота була присвячена актуальним проблемам збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій, вирішенню проблемних питань, які заважають успішному виконанню поставлених завдань».

На Лиманському і Купʼянському напрямках спільно з командирами розглянули питання адекватного реагування на наступальні дії противника, підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій наших військ, — наголосив командувач.

Він також розповів про вручення нагород та відзнак українським воїнам, які відзначилися в боях за звільнення України.

Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам, — зауважив Сирський.

Нагадаємо, впродовж минулої доби наші воїни ліквідували ще близько 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення рф втратила майже 248 тис. особового складу.