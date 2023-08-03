В США назвали, что ООН должна требовать от рф

https://racurs.ua/n185824-v-ssha-nazvali-chto-oon-doljna-trebovat-ot-rf.html

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ООН повинна закликати країну-агресора росію припинити використовувати Чорне море для шантажу України.

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Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The Guardian.

На його думку, всі країни ООН повинні звернутися до москви із закликом припинити шантаж України, після того, як рф вийшла із «зернової угоди».

Кожен член ООН повинен сказати росії, що вона повинна припинити шантажувати Україну. Кожен член Організації Об'єднаних Націй повинен сказати москві «досить», — зазначив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

З його слів, майже 90 країн підтримали коротке комюніке, розроблене Вашингтоном, в якому вони зобов’язуються «вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброї війни і голоду цивільного населення як тактики ведення війни».

Нагадаємо, росія оголосила про свій вихід із «зернової угоди» через нібито невиконання її вимог. Після цього воєнні злочинці рф обстріляли Одесу, атакуючи порт і портову інфраструктуру.