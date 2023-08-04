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ВСУ уничтожили на фронте три российские гаубицы «Мста-Б». Фото:

ВСУ уничтожили на фронте три российские гаубицы «Мста-Б» (ВИДЕО)

4 авг 2023, 11:21
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Безпілотники «Армії дронів» активно допомагають нищити росіян та їхню техніку на полях боїв.


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Один із українських БПЛА-розвідників зміг виявити на одній із ділянок три російські гаубиці «Мста-Б». Далі оператор дрона скерував по цілях українську артилерію, яка влучними ударами знищила вороже озброєння. Про це 4 серпня віце-прем'єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Демілітаризація росіян триває — мінус три гаубиці «Мста-Б» на півдні. Потужна робота бійців 131 ОРБ та 406 ОАРБ, — йдеться у повідомленні.

Також міністр нагадав, що «Мста-Б» — це гаубиця, яка здатна вражати танки, засоби протиповітряної оборони, оборонні споруди тощо. За словами Федорова, росіяни щодня обстрілювали українські позиції за допомогою цієї техніки.

Нагадаємо, 3 серпня бригада Національної гвардії «Азов» оприлюднила відеозапис моменту знищення довготривалої оборонної точки та живої сили окупаційної армії росії. Мінометники накрили вогнем ворожий ДОТ з окопним РЕБом, а також живу силу противника.

Источник: Ракурс


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