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Ракурс
“Азов” знищив РЕБ і живу силу рф

«Азов» знищив РЕБ і живу силу рф (ВІДЕО)

3 сер 2023, 21:20
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Бригада Національної гвардії «Азов» оприлюднила відеозапис моменту знищення ДОТу (Довготривалої оборонної точки) та живої сили окупаційної армії росії.


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Відео 3 серпня оприлюднили на Фейсбук-сторінці «Азову».

Розрахунок 82-мм міномету відпрацював по позиціях окупантів. Результат: знищені ворожий ДОТ з окопним РЕБом, а також жива сила противника, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бригада «Азов» — військове формування Національної гвардії України. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року полк став осередком оборони міста Маріуполь і надалі утримував меткомбінат «Азовсталь».

Джерело: Ракурс


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