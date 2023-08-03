Ракурсhttps://racurs.ua/
“Азов” знищив РЕБ і живу силу рф
«Азов» знищив РЕБ і живу силу рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185822-azov-znyschyv-reb-i-jyvu-sylu-rf-video.htmlРакурс
Бригада Національної гвардії «Азов» оприлюднила відеозапис моменту знищення ДОТу (Довготривалої оборонної точки) та живої сили окупаційної армії росії.
.
Відео 3 серпня оприлюднили на Фейсбук-сторінці «Азову».
Розрахунок 82-мм міномету відпрацював по позиціях окупантів. Результат: знищені ворожий ДОТ з окопним РЕБом, а також жива сила противника, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бригада «Азов» — військове формування Національної гвардії України. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року полк став осередком оборони міста Маріуполь і надалі утримував меткомбінат «Азовсталь».