«Азов» уничтожил РЭБ и живую силу рф

https://racurs.ua/n185822-azov-unichtojil-reb-i-jivuu-silu-rf-video.html

Ракурс

Бригада Національної гвардії «Азов» оприлюднила відеозапис моменту знищення ДОТу (Довготривалої оборонної точки) та живої сили окупаційної армії росії.

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Відео 3 серпня оприлюднили на Фейсбук-сторінці «Азову».

Розрахунок 82-мм міномету відпрацював по позиціях окупантів. Результат: знищені ворожий ДОТ з окопним РЕБом, а також жива сила противника, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бригада «Азов» — військове формування Національної гвардії України. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року полк став осередком оборони міста Маріуполь і надалі утримував меткомбінат «Азовсталь».