Разрушено здание Дунайского пароходства. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n185835-udary-rossiyan-po-portam-v-dunae-obyasnila-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Війська рф атакують ударними БПЛА порти України на Дунаї поблизу кордонів НАТО.

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Агресор обрав для ударів саме іранські дрони-камікадзе типу «Шахед», бо вони несуть менший ризик ескалації, ніж крилаті ракети. Ймовірно, що москва так намагається змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через ці порти. Про це Міністерство оборони Великої Британії 4 серпня повідомило в Twitter.

Британська розвідка заявляє, що російська БПЛА завдавали ударів по цілях всього за 200 м від румунського кордону, що свідчить про те, що росія розвинула схильність до ризику для завдання ударів поблизу території НАТО.

росія, ймовірно, вважає їх досить точними, і у них набагато менші боєголовки, ніж у крилатих ракет, — наголошують британці.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 2 серпня завдала «серйозних» збитків порту Ізмаїл, який служив основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила фактичну блокаду українських чорноморських портів у середині липня. Атака безпілотниками по складах і елеваторах в Ізмаїлі призвела до знищення майже 40 тис. т зерна. Після цього світові ціни на пшеницю зросли на 4%.