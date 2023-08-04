Гвардейцы обустроили ложную позицию со «Стугной». Фото:

https://racurs.ua/n185837-gvardeycy-obustroili-lojnuu-poziciu-obmanutyy-vrag-poshel-v-ataku-i-pones-poteri.html

Ракурс

Винахідливість українських військовослужбовців завдає російським окупантам великих проблем на фронті.

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Бійці Нацгвардії вирішили обдурити ворога та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Загарбники клюнули на приманку й пішли на штурм. Атака завершилася для противника значними втратами. Про це 4 серпня Національна гвардія повідомила у Telegram.

Два скиди, втрата коптера, програний бій бутафорській зброї — такі яскраві підсумки штурму «другої армії світу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові на одній із ділянок фронту знищили три російські гаубиці «Мста-Б». Вороже озброєння зумів виявити БПЛА з «Армії дронів», який і передав координати цілі артилеристам.