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Ракурс
Гвардейцы обустроили ложную позицию со «Стугной». Фото:

Гвардейцы обустроили ложную позицию — обманутый враг пошел в атаку и понес потери

4 авг 2023, 13:18
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Винахідливість українських військовослужбовців завдає російським окупантам великих проблем на фронті.


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Бійці Нацгвардії вирішили обдурити ворога та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Загарбники клюнули на приманку й пішли на штурм. Атака завершилася для противника значними втратами. Про це 4 серпня Національна гвардія повідомила у Telegram.

Два скиди, втрата коптера, програний бій бутафорській зброї — такі яскраві підсумки штурму «другої армії світу», — йдеться у повідомленні.

Гвардійці облаштували хибну позицію зі «Стугною». Фото: НГУ

Гвардійці облаштували хибну позицію зі «Стугною». Фото: НГУ

Гвардійці облаштували хибну позицію зі «Стугною». Фото: НГУ

Гвардійці облаштували хибну позицію зі «Стугною». Фото: НГУ

Нагадаємо, українські військові на одній із ділянок фронту знищили три російські гаубиці «Мста-Б». Вороже озброєння зумів виявити БПЛА з «Армії дронів», який і передав координати цілі артилеристам.

Источник: Ракурс


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