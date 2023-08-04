Наемников ЧВК «Вагнер» россия планирует использовать для втягивания беларуси в полномасштабную войну, фото: ТСН

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росія планує використати бійців приватної військової компанії «Вагнер» для здійснення провокації, спрямованої на втягування білорусі в повномасштабну війну проти України.

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Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляє прес-центр СБУ з посилання на здобуті спецслужбою розвіддані.

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових зс рф та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом «вагнерівців», — наголошують у СБУ.

Провокацію росіяни планують влаштувати «під чужим прапором» на стратегічному об'єкті білорусі —Мозирському нафтопереробному заводі:

російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українських диверсантів»;

у скоєному росія планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

Зазначається, що інформацію про запланований у білорусі теракт співробітники СБУ отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень російського військового, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку, та з даних, які кіберфахівці відновили з мобільного телефону полоненого рашиста.

В результаті було, зокрема, встановлено, що:

полонений рашист раніше брав участь у бойових діях на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до білорусі як учаснику ПВК «Вагнер»;

уже на етапі зміни місця служби він отримав інформацію про «спеціальну місію» на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію щодо операції.