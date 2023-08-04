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Ракурс
Рашисты активно применяют мобильные крематории, фото:

Мобильный крематорий в Мелитополе круглосуточно сжигает тела оккупантов — Генштаб

4 авг 2023, 19:42
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Російські загарбники продовжують приховувати свої втрати — для цього вони активно застосовують мобільні крематорії.


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Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за інформацією Генштабу, один із таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області.

Зазначається, що перевезення тіл загиблих окупантів до цього крематорію здійснюється бортовими вантажівками.

Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі, — додають у Генштабі.

Нагадаємо, на початку липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти облаштували посеред міста крематорій, де спалюють тіла російських військових.

Источник: Ракурс


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