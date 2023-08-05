ISW: ВСУ обстреливают тыл рф на Бердянском направлении

https://racurs.ua/n185860-isw-vsu-obstrelivaut-tyl-rf-na-berdyanskom-napravlenii-karty.html

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Збройні сили України просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил окупаційної армії росії. Загарбники скаржаться, що удари української артилерії ускладнюють логістику. Зокрема, російські джерела заявляли, що українські сили постійно обстрілюють російські тилові райони вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

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Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни активізували наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках, однак українські війська відбили всі російські атаки на цих напрямках.

В Генштабі ЗСУ вказали про наступальні дії на Мелітопольському напрямку (в районі Роботиного).

Маляр заявила, що ЗСУ продовжують активні бойові дії на південному фланзі Бахмута попри щільний вогонь російської артилерії та мінування. Йдеться про район біля Кліщіївки. Заступниця міністра оборони додала, що армія рф безуспішно контратакує українські позиції на північному фланзі Бахмута в надії повернути втрачені позиції.

Також загарбники продовжували безуспішно атакувати українські позиції на лінії Авдіївка-Донецьк, але станом на 4 серпня не просувалися вперед.