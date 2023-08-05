Литва передаст Украине пусковые установки для ЗРК NASAMS

https://racurs.ua/n185861-litva-peredast-ukraine-puskovye-ustanovki-dlya-zrk-nasams.html

Ракурс

Литва незабаром передасть Збройним силам України пускові установки до норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS, а також антидронове обладнання.

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Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

Офіційний Вільнюс надає безперебійну військову підтримку Києву. Упродовж перших семи місяців 2023 року Литва встигла передати вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, а також боєприпаси до гранатометів.

Окрім переданої військової техніки та обладнання, Литва також постійно активно навчає українських військовослужбовців, надає прихисток українцям, забезпечує лікуванням та реабілітацією.

Нагадаємо, Литва підтримує Україну в повномасштабній війні проти росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти рф і підтримує прагнення України щодо вступу до НАТО.