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Литва передаст Украине пусковые установки для ЗРК NASAMS

Литва передаст Украине пусковые установки для ЗРК NASAMS

5 авг 2023, 11:40
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Литва незабаром передасть Збройним силам України пускові установки до норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS, а також антидронове обладнання.


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Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

Офіційний Вільнюс надає безперебійну військову підтримку Києву. Упродовж перших семи місяців 2023 року Литва встигла передати вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, а також боєприпаси до гранатометів.

Окрім переданої військової техніки та обладнання, Литва також постійно активно навчає українських військовослужбовців, надає прихисток українцям, забезпечує лікуванням та реабілітацією.

Нагадаємо, Литва підтримує Україну в повномасштабній війні проти росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти рф і підтримує прагнення України щодо вступу до НАТО.

Источник: Ракурс


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