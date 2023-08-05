FT: Атака Украины на "Оленегорский горняк" несет угрозы для экспорта нефти из рф

https://racurs.ua/n185864-ft-ataka-ukrainy-na-olenegorskiy-gornyak-neset-ugrozy-dlya-eksporta-nefti-iz-rf.html

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Атака України на російський корабель «Оленегорский горняк» у Новоросійську стала першою загрозою для експорту нафти з росії. Про це пише видання Financial Times.

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Удар по судну рф може викликати серйозне занепокоєння у США, оскільки, ймовірно, спричинить різкий стрибок цін на нафту у світі. Це пов’язно з тим, що Вашингтон очолив зусилля з утримання нафти рф на ринку, щоб запобігти зростанню світових цін і завданню шкоди світовій економіці. Таким чином, адміністрація американського президента Джо Байдена хоче, щоб ціни на нафту залишалися стабільними напередодні президентських виборів 2024 року.

Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом рф, що експортує близько 600 тис. барелів сировини на день. Він також є основним пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму потужністю 1,2 млн барелів на добу.

Все, що може призвести до скорочення поставок російської нафти на ринок, не вітатиметься Білим домом, — вважає аналітик сировинних ринків компанії RBC Capital Markets Геліма Крофт.

Нагадаємо, атака на «Оленегорский горняк» послідувала за серією російських ударів по експортній інфраструктурі України впродовж останніх тижнів після зриву зернової угоди.