Разведка Британии: Повреждение корабля в Новороссийске - сильный удар по флоту рф

https://racurs.ua/n185865-razvedka-britanii-povrejdenie-korablya-v-novorossiyske-silnyy-udar-po-flotu-rf.html

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Міністерство оборони Великої Британії підтверджує, що у ніч з 3 на 4 серпня десантний корабель військово-морських сил росії «Оленегорский горняк» зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту рф у Новоросійську.

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Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, оприлюдненому 5 серпня у Твіттер.

Знімки судна, нахиленого на 30−40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними, — вказує розвідка Британії.

У зведенні наголошується, що корабель поповнив Чорноморський флот рф після повномасштабного вторгнення росії в Україну. москва використовувала його для перевезення військових, а також цивільних вантажів до тимчасово окупованого Криму після удару по Керченському мосту.

Аналітики зазначають, що атака на російський корабель є серйозним ударом по Чорноморському флоту рф, який раніше переганяв більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу розміщення в окупованому Севастополі.

Десантний корабель «Оленегорский горняк» вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року. Це значний удар по чорноморському флоту рф, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, надводні дрони-камікадзе атакували «Оленегорський горняк», який базувався у Новоросійську. Попри те, що міноборони рф запевняло у відбитті цієї атаки, вранці з’явилися кадри із буксируванням корабля. рф запровадила тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська.