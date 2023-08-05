Болтон: В случае победы Трампа на выборах 2024 года США могут выйти из НАТО

https://racurs.ua/n185866-bolton-v-sluchae-pobedy-trampa-na-vyborah-2024-goda-ssha-mogut-vyyti-iz-nato.html

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Колишній радник екс-президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки назвав його «ірраціональним» і розкритикував представників Республіканської партії, які підтримують його зовнішню політику.

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Болтон, який був радником екс-очільника білого дому з квітня 2018 року по вересень 2019 року, вважає поведінку Трампа «ірраціональною та нестабільною», пише видання The Guardian.

Він поставив під загрозу існування НАТО, і я думаю, що за другого президентського терміну Трампа ми майже напевно вийдемо з Альянсу, — заявив Болтон.

На думку американського політика, Трамп «розглядає відносини між США та іншими країнами, особливо з супротивниками, переважно як особисті питання».

Іноземні лідери, друзі чи вороги, набагато частіше бачать його неосвіченим, недосвідченим, хвалькуватим, таким, що прагне бути одним з великих хлопців і надзвичайно сприйнятливим до лестощів. Ці характеристики були постійним джерелом ризику під час першого терміну Трампа, і можуть бути знову під час другого терміну, — переконаний Болтон.

Він переконаний, що Трамп «зневажає знання» та діє «на основі неадекватної інформації, роздумів та обговорень».

Він також є безпорадним навіть після прийняття рішень. Коли щось йде не так, або коли він просто згодом змінює свою думку (що часто трапляється), то незмінно намагається дистанціюватися від власного рішення, побоюючись негативного висвітлення в ЗМІ або політичної критики, — підсумував екс-радник американського президента з нацбезпеки.

Нагадаємо, після звільнення у 2019 році Болтон опублікував книгу «Кімната, де це сталося», в якій різко розкритикував керівництво Трампа.