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россия выводит из беларуси свои военные самолеты и вертолеты
россия выводит из беларуси свои военные самолеты и вертолетыhttps://racurs.ua/n185878-rossiya-vyvodit-iz-belarusi-svoi-voennye-samolety-i-vertolety.htmlРакурс
росія виводить з Білорусі свої військові літаки та гелікоптери.
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Більшість із цих російських бойових літаків та гелікоптерів базувалися на білоруських аеродромах з початку 2023 року, повідомляє білоруська моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Російська авіація покинула білоруські аеродроми у суботу.
Так зранку, 5 серпня, з білорусі полетіли 10 військових гелікоптерів ПКС рф. Вони в районі 8.15−8.20 за місцевим часом покинули аеродром «Мачулищі».
До складу групи увійшли чотири транспортних багатоцільових Мі-8, шість ударних Мі-24 та приблизно 20 членів екіпажів.
Пізніше, в районі 14.00 з «Мачулищ» пішов на зліт ще один російський гелікоптер Мі-24.
Це був останній гелікоптер російського авіаційного угрупування у білорусі. Він взяв курс на схід, і, мабуть, також відправився на аеродром «Сеща».
Також у суботу білорусь покинула група з дев’яти російських бойових літаків.