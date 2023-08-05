Винищувач Су-30СМ. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n185878-rosiya-vyvodyt-z-bilorusi-svoyi-viyskovi-litaky-ta-gelikoptery.html

Ракурс

росія виводить з Білорусі свої військові літаки та гелікоптери.

.

Більшість із цих російських бойових літаків та гелікоптерів базувалися на білоруських аеродромах з початку 2023 року, повідомляє білоруська моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Російська авіація покинула білоруські аеродроми у суботу.

Так зранку, 5 серпня, з білорусі полетіли 10 військових гелікоптерів ПКС рф. Вони в районі 8.15−8.20 за місцевим часом покинули аеродром «Мачулищі».

До складу групи увійшли чотири транспортних багатоцільових Мі-8, шість ударних Мі-24 та приблизно 20 членів екіпажів.

Російські гелікоптери пізніше були помічені над Могильовською областю. Більшість із них провела в білорусі 209 днів (з 8 січня 2023 року). Згодом вони перетнули кордон білорусі з рф та приземлилися на російському аеродромі «Сеща» в Брянській області.

Пізніше, в районі 14.00 з «Мачулищ» пішов на зліт ще один російський гелікоптер Мі-24.

Це був останній гелікоптер російського авіаційного угрупування у білорусі. Він взяв курс на схід, і, мабуть, також відправився на аеродром «Сеща».

За час перебування в Білорусі ця група російських гелікоптерів втратила одну одиницю авіаційної техніки — у червні під Івацевичами розбився гелікоптер Ми-24 ПКС рф.

Також у суботу білорусь покинула група з дев’яти російських бойових літаків.

О 13.30 група з бомбардувальників Су-34 та багатоцільових винищувачів Су-34СМ злетіла з аеродрому «Барановичі». Вони також пройшли через Могильовську область і перетнули кордон. Більшість із цих російських бойових літаків провела в білорусі 202 дні (з 15 січня 2023 року).