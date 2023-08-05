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Зеленский рассказал, куда били ршисты во время сегодняшнего ракетного обстрела

Зеленский рассказал, куда били ршисты во время сегодняшнего ракетного обстрела

5 авг 2023, 21:15
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Під час масштабної повітряної тривоги російські війська вдарили по «Мотор Січі» на Запоріжжі та по Хмельницькій області.


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Про це 5 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, атакували Україну «Кинджалами» та «Калібрами», частину ракет вдалося збити.

Зеленський подякував СБУ, Військово-морським силам та «кожному воїну, хто відновлює справедливість та привчає росію до втрат».

У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів, повідомили «Суспільному» місцеві жителі. Над містом видно дим, в деяких районах вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема на місцевому автовокзалі.

Источник: Ракурс


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