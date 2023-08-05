Зеленський розповів, куди били росіяни під час сьогоднішнього ракетного обстрілу

https://racurs.ua/ua/n185887-zelenskyy-rozpoviv-kudy-byly-rosiyany-pid-chas-sogodnishnogo-raketnogo-obstrilu.html

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Під час масштабної повітряної тривоги російські війська вдарили по «Мотор Січі» на Запоріжжі та по Хмельницькій області.

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Про це 5 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, атакували Україну «Кинджалами» та «Калібрами», частину ракет вдалося збити.

Зеленський подякував СБУ, Військово-морським силам та «кожному воїну, хто відновлює справедливість та привчає росію до втрат».

У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів, повідомили «Суспільному» місцеві жителі. Над містом видно дим, в деяких районах вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема на місцевому автовокзалі.