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В Одессе хотят официально открыть доступ к морю
В Одессе хотят официально открыть доступ к морюhttps://racurs.ua/n185942-v-odesse-hotyat-oficialno-otkryt-dostup-k-moru.htmlРакурс
В Одеській області 12 — 13 серпня планують відкрити пляжний сезон. За словами голови ОВА, вода в Чорному морі вже відповідає всім санітарним нормам, проте обрані пляжі мають бути захищені протимінними сітками й мати поруч укриття.
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Про це повідомив голова ОВ Олег Кіпер у своєму ТГ-каналі.
До 17.00 10 серпня Одеська, Ізмаїльська та Білгород-Дністровська районні адміністрації мають зробити все для відкриття пляжів — забезпечити сітки проти мін, буї, рятувальні пости та укриття.
Районні адміністрації мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати згодом. Але закликаю всіх укластися у терміни, щоб уже цими вихідними Одеська область могла зустрічати туристів, — наголошується у зверненні Кіпера.