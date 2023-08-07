В Одессе хотят официально открыть доступ к морю

https://racurs.ua/n185942-v-odesse-hotyat-oficialno-otkryt-dostup-k-moru.html

Ракурс

В Одеській області 12 — 13 серпня планують відкрити пляжний сезон. За словами голови ОВА, вода в Чорному морі вже відповідає всім санітарним нормам, проте обрані пляжі мають бути захищені протимінними сітками й мати поруч укриття.

.

Про це повідомив голова ОВ Олег Кіпер у своєму ТГ-каналі.

До 17.00 10 серпня Одеська, Ізмаїльська та Білгород-Дністровська районні адміністрації мають зробити все для відкриття пляжів — забезпечити сітки проти мін, буї, рятувальні пости та укриття.