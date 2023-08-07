Удары по Покровску - среди раненых 25 спасателей и полицейских, приехавших в дома после первого прилета

https://racurs.ua/n185948-udary-po-pokrovsku-sredi-ranenyh-25-spasateley-i-policeyskih-priehavshih-v-doma-posle-pervogo.html

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Внаслідок ракетних ударів по Покровську у Донецькій області кількість поранених зросла до 31. З них — 19 поліцейських, п’ять рятувальників і дитина.

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Кількість загиблих не зросла — їх п’ятеро, повідомили у МВС. Це дані станом на 21.50 7 серпня

У Покровську на місці прильотів по житлових будинках триває розбір завалів.