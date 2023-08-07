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Удары по Покровску - среди раненых 25 спасателей и полицейских, приехавших в дома после первого прилета

Удары по Покровску — среди раненых 25 спасателей и полицейских, приехавших в дома после первого прилета

7 авг 2023, 22:19
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Внаслідок ракетних ударів по Покровську у Донецькій області кількість поранених зросла до 31. З них — 19 поліцейських, п’ять рятувальників і дитина.


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Кількість загиблих не зросла — їх п’ятеро, повідомили у МВС. Це дані станом на 21.50 7 серпня

У Покровську на місці прильотів по житлових будинках триває розбір завалів.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Рятувальники та поліція першими прибули на місце обстрілу допомагати рятувати людей і стали ціллю повторного удару.

В Офісі генпрокурора припускають, що росія вдарила по Покровську «Іскандерами»

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору, — написали у МВС.

Источник: Ракурс


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