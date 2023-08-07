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Удары по Покровску - среди раненых 25 спасателей и полицейских, приехавших в дома после первого прилета
Удары по Покровску — среди раненых 25 спасателей и полицейских, приехавших в дома после первого прилетаhttps://racurs.ua/n185948-udary-po-pokrovsku-sredi-ranenyh-25-spasateley-i-policeyskih-priehavshih-v-doma-posle-pervogo.htmlРакурс
Внаслідок ракетних ударів по Покровську у Донецькій області кількість поранених зросла до 31. З них — 19 поліцейських, п’ять рятувальників і дитина.
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Кількість загиблих не зросла — їх п’ятеро, повідомили у МВС. Це дані станом на 21.50 7 серпня
У Покровську на місці прильотів по житлових будинках триває розбір завалів.
Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.
Рятувальники та поліція першими прибули на місце обстрілу допомагати рятувати людей і стали ціллю повторного удару.
В Офісі генпрокурора припускають, що росія вдарила по Покровську «Іскандерами»
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору, — написали у МВС.