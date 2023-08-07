Ракурсhttps://racurs.ua/
Удари по Покровську - серед поранених 25 рятувальників та поліцейських, які приїхали до будинків після першого прильоту
Удари по Покровську — серед поранених 25 рятувальників та поліцейських, які приїхали до будинків після першого прильотуhttps://racurs.ua/ua/n185948-udary-po-pokrovsku-sered-poranenyh-25-ryatuvalnykiv-ta-policeyskyh-yaki-pryyihaly-do-budynkiv.htmlРакурс
Внаслідок ракетних ударів по Покровську у Донецькій області кількість поранених зросла до 31. З них — 19 поліцейських, п’ять рятувальників і дитина.
.
Кількість загиблих не зросла — їх п’ятеро, повідомили у МВС. Це дані станом на 21.50 7 серпня
У Покровську на місці прильотів по житлових будинках триває розбір завалів.
Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.
Рятувальники та поліція першими прибули на місце обстрілу допомагати рятувати людей і стали ціллю повторного удару.
В Офісі генпрокурора припускають, що росія вдарила по Покровську «Іскандерами»
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору, — написали у МВС.