В ВСУ заявили о не боеспособности поврежденного корабля рф Оленегорский горняк. Фото:

https://racurs.ua/n185951-povrejdennyy-olenegorskiy-gornyak-uje-ne-boesposoben-voennye.html

Ракурс

Великий десантний корабель «Оленегорский горняк» поки небоєздатний після атаки в бухті Новоросійська.

.

Це судно, яке було приписане до Північного флоту ВМФ росії, перед повномасштабним вторгненням було перекинуте в акваторію Чорного моря. Окупанти за допомогою цього корабля планували проводити десантні операції на південному узбережжі України. Про це представник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив в ефірі національного телемарафону.

Однак тепер після удару надводного БПЛА загарбники втратили «Оленегорский горняк» як бойову одиницю свого флоту.

В результаті цей «гість» з далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз не боєздатний. Є впевненість, що в Північний флот він вже не повернеться, — розповів Плетенчук.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня морські дрони атакували базу військово-морських сил рф у Новоросійську, внаслідок чого був підбитий великий десантний корабель «Оленегорский горняк». Через деякий час у Чорному морі дрони уразили російський нафто-хімічний танкер SIG.

Згодом президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для La Nacion заявив, що російська федерація може залишитися без кораблів до кінця війни, якщо продовжить завдавати, а так по Україні з акваторії Чорного моря.

Джерело: «Радіо свобода»