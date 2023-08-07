Зеленський пообіцяв залишити рф без кораблів, якщо вона продовжить блокувати Чорне море і бити по портах

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Зеленський пообіцяв залишити рф без кораблів, якщо "росіяни продовжуватимуть стріляти"
Зеленський пообіцяв залишити рф без кораблів, якщо вона продовжить блокувати Чорне море і бити по портахhttps://racurs.ua/ua/n185933-zelenskyy-poobicyav-zalyshyty-rf-bez-korabliv-yakscho-vona-prodovjyt-blokuvaty-chorne-more-i-byty.htmlРакурс
Якщо росіяни продовжуватимуть стріляти, то залишаться без кораблів. Це їм пообіцяв український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для La Nacion.
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Якщо росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", — заявив президент.
За його словами, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов’язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та «зернові коридори».
Президент наголосив, що росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.
6 серпня у мережі з’явилися нові знімки підбитого десантного крейсера рф «Оленегорский горняк» та нафто-хімічного танкера SIG.
Знімки у Twitter виклав OSINT-аналітик MT Anderson. На фото можна помітити, що крейсер на плаву підтримують інші судна, а з лівого борту працює кран. Імовірно, він тримає крейсер так, щоб була можливість заварити пробоїну, вважає автор публікації.
Що стосується танкера SIG, то по обидва боки від нього стоять два буксири. Сам корабель знаходиться на тому ж місці, де зазнав удару дрона. Також Андерсон зазначає, що з корми танкера, ймовірно, видніється масляна пляма.
Раніше в Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська заявили, що витоку пального внаслідок пошкоджень судна немає.