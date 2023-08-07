ЗСУ мають тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка - Роботине, росіяни застосували хімічну зброю поблизу Оріхова

https://racurs.ua/ua/n185932-zsu-maut-taktychnyy-uspih-na-napryamku-mala-tokmachka-robotyne-rosiyany-zastosuvaly-himichnu.html

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ЗСУ мають тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка — Роботине на Запоріжжі. Про це 7 серпня розповіли у Міноборони.

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Заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває. Загарбники без успіху намагалися відновити втрачене положення південно-східніше від Новоданилівки та східніше від Роботиного Запорізької області.

Російські війська серйозно укріплюють свої оборонні рубежі. Крім мінування, українські захисники стикаються також із бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот, що суттєво ускладнює просування.

Маляр написала у своїх соцмережах, що на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони.

Крім того, на запорізькому напрямку окупанти застосували хімічні боєприпаси.

Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі Новоданилівки здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали, — повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський.

Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, рясну сльозотечу, м’язові конвульсії, ураження шкіри, блювання, біль у шлунку, втрату свідомості.

У великій концентрації може призвести до смерті за лічені хвилини. Речовину заборонено використовувати у військових цілях нарівні з фосгеном, хлорціаном та синильною кислотою.