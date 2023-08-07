Ракурсhttps://racurs.ua/
Financial Times пише про оптимізм європейців щодо позиції Китаю на переговорах у Саудівській Аравії
Financial Times пише про оптимізм європейців щодо позиції Китаю на переговорах у Саудівській Аравіїhttps://racurs.ua/ua/n185931-financial-times-pyshe-pro-optymizm-ievropeyciv-schodo-pozyciyi-kytau-na-peregovorah-u-saudivskiy.htmlРакурс
На переговорах про закінчення війни рф проти України у Саудівській Аравії Китай виявив «конструктивну позицію».
.
Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.
За словами європейських чиновників, КНР дала зрозуміти, що готова брати участь у подальших переговорах щодо закінчення війни.
Журналісти пишуть, що присутність Пекіна, який нещодавно відмовився брати участь у подібній зустрічі в Копенгагені, була сприйнята Україною як «вдалий хід».
Нагадаємо, що росію на цю зустріч не запрошували.
У МЗС Китаю заявили, що зустріч у Саудівській Аравії представників понад 40 країн щодо української «формули миру» допомогла «консолідувати міжнародний консенсус». Пекін представляв колишній посол КНР у Росії Лі Хуей.
Пекін після повномасштабного вторгнення рф в Україну так і не виступав із засудженням військової агресії Кремля. Тепер, за словами одного європейського дипломата, Китай «виглядає конструктивним» та «прагне показати, що не з росією», і «сама присутність Китаю показує, що рф стає дедалі більш ізольованою».
Інший представник Європи зазначив, що Китай «брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні».
Також європейський дипломат звернув увагу, що всі делегати «широко підтримали» тезу про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України «має бути заснована на будь-якому мирному врегулюванні».
Реакція Москви на переговори про мирне врегулювання в Україні, що відбулися в Саудівській Аравії, виявилася передбачуваною.
Без участі росії та врахування її інтересів жодні зустрічі з тематики української кризи не мають жодної доданої вартості, — йдеться у заяві офіційного представника МЗС рф Марії Захарової.
Вона повторила набір російських вимог: Київ має припинити військові дії, Захід — постачати йому озброєння, Україна має змиритися зі втратою територій, відмовитися від вступу до військових союзів, забезпечити «демілітаризацію та денацифікацію» тощо.
У дводенних консультаціях, що відбулися в Джідді, взяли участь кілька десятків країн — не лише Україна та її західні союзники, а й низка великих країн, які відмовлялися підтримувати той чи інший бік конфлікту, зокрема Китай, Індія, Бразилія та Саудівська Аравія.