Financial Times пишет об оптимизме европейцев по поводу позиции Китая на переговорах в Саудовской Аравии

https://racurs.ua/n185931-financial-times-pishet-ob-optimizme-evropeycev-po-povodu-pozicii-kitaya-na-peregovorah.html

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На переговорах про закінчення війни рф проти України у Саудівській Аравії Китай виявив «конструктивну позицію».

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Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

За словами європейських чиновників, КНР дала зрозуміти, що готова брати участь у подальших переговорах щодо закінчення війни.

Журналісти пишуть, що присутність Пекіна, який нещодавно відмовився брати участь у подібній зустрічі в Копенгагені, була сприйнята Україною як «вдалий хід».

Нагадаємо, що росію на цю зустріч не запрошували.

У МЗС Китаю заявили, що зустріч у Саудівській Аравії представників понад 40 країн щодо української «формули миру» допомогла «консолідувати міжнародний консенсус». Пекін представляв колишній посол КНР у Росії Лі Хуей.