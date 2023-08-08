Китай озвучил рф позицию по Украине после встречи в Саудовской Аравии

https://racurs.ua/n185967-kitay-ozvuchil-rf-poziciu-po-ukraine-posle-vstrechi-v-saudovskoy-aravii.html

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з очільником зовнішньополітичного відомства росії Сергієм Лавровим після участі КНР у зустрічі в Саудівській Аравії щодо української «формули миру».

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Китайський топ-дипломат відзначив «новий прогрес» у стратегічній координації та практичній співпраці з москвою після останньої поїздки лідера Китаю до москви у березні 2023 року.

Факти доводять, що Китай та рф — вірні та надійні друзі і хороші партнери. Зараз найважливіше завдання для сторін — продовжувати реалізовувати консенсус, досягнутий главами держав, та працювати над постійним розвитком на високому рівні комплексного стратегічного партнерства рф та Китаю для нової ери, — йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

Ван Ї додав, що Пекін та москва мають координувати дії та просувати «багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин».

Щодо України топ-дипломат заявив, що Китай дотримуватиметься «незалежної та неупередженої позиції», планує активно виступати за мирні переговори та політичне рішення.

Лавров заявив, що москва погоджується з позицією Китаю щодо «політичного врегулювання української кризи» та вітає «конструктивну роль Китаю».

Нагадаємо, минулими вихідними у Саудівській Аравії відбулася друга технічна зустріч із підготовки «мирного саміту», який має зафіксувати поразку росії у війні, умови репарацій та стійкого миру. У зустрічі взяли участь близько 40 країн, у тому числі представник Китаю, що в МЗС України назвали «суперпроривом».

Після зустрічі у Саудівській Аравії Офіс президента повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Володимиром Зеленським.