Взрывы раздались в оккупированной Якимовке - Федоров

https://racurs.ua/n185976-vzryvy-razdalis-v-okkupirovannoy-yakimovke-fedorov.html

Ракурс

Вибухи пролунали 8 серпня в тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області. Про це повідомив у Телеграм мер Мелітополя Іван Федоров.

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У тимчасово окупованій Якимівці жителі повідомляють про стовпи бавовни. Чекаємо на подробиці, — написав Федоров.

Нагадаємо, за даними вечірнього звернення Генерального штабу Збройних сил України 8 серпня на Запорізькому напрямку окупаційна армія росії завдала авіаударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. У відповідь авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.