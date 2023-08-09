Кассетные боеприпасы придали импульсу наступлению ВСУ - Wall Street Journal

https://racurs.ua/n185992-kassetnye-boepripasy-pridali-impulsu-nastupleniu-vsu-wall-street-journal.html

Ракурс

The Wall Street Journal пише, що касетні боєприпаси від США надали імпульсу наступальній операції Сил оборони.

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Це озброєння вражає більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди, завдає ударів по скупченнях російської піхоти, групах транспортних засобів та інших цілях, розчищаючи шлях для просування наземних військ.

Західні касетні боєприпаси M864 та M483A1, які стоять на озброєнні української артилерії, мають суббоєприпас. У касеті снаряда M864 розміщено 72 бойові елементи. Це 48 дрібних кумулятивно-уламкових боєприпасів M42 і 24 більших M46.

Під час підриву елементи обох типів розкидають уламки в радіусі кількох метрів.

Своєю чергою M483A1 має суббоєприпаси M42 у кількості 64 одиниць і M46 у кількості 24 одиниць

Кожен із суббоєприпасів М42/М46 має зону суцільного ураження 10 квадратних метрів. Але уламкова дія ефективна в радіусі 50 метрів від місця розриву суббоєприпасу.

Коли суббоєприпаси розсіються по колу та вибухають, то вони створюють зону суцільного ураження та зону осколкового ураження. Тому зона ураження касетного снаряда виглядає у формі кола.

При цьому, якщо розрив суббоєприпасу припаде на бронетехніку, то він здатен її знешкодити.

Таким чином підрив касетного снаряда на місцевості накриває приблизно 900 — 1000 квадратних метрів суцільної зони ураження уламками (10 квадратів на 88 боєприпасів), і набагато більшу площу — зоною часткового (уламкового) ураження.

Ефективність залежить від безлічі факторів — висоти підриву касетного боєприпасу, наявності укриттів та засобів індивідуального броньового захисту у противника та іншого. Касетні снаряди вкрай ефективні проти піхоти противника, яка не має оборонних споруд або проводить піший наступ.