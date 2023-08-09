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Зеленский подписал закон, узаконивающий цифровую подпись в управлении ОСМД
Зеленский подписал закон, узаконивающий цифровую подпись в управлении ОСМДhttps://racurs.ua/n185994-zelenskiy-podpisal-zakon-uzakonivauschiy-cifrovuu-podpis-v-upravlenii-osmd.htmlРакурс
Президент України підписав закон № 7029 щодо спрощення управління багатоквартирними будинками.
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Про це 9 серпня повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Спрощення полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.
Серед нововведень, передбачених документом:
- запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);
- створюється можливість брати участь у зборах «дистанційно» (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);
- зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+;
- ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій;
- скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.