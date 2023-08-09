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Ракурс
Зеленський підписав закон, який узаконює цифровий підпис в управлінні ОСББ

Зеленський підписав закон, який узаконює цифровий підпис в управлінні ОСББ

9 сер 2023, 10:54
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Президент України підписав закон № 7029 щодо спрощення управління багатоквартирними будинками.


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Про це 9 серпня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Спрощення полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

Серед нововведень, передбачених документом:

  • запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);
  • створюється можливість брати участь у зборах «дистанційно» (зміни до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»);
  • зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+;
  • ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій;
  • скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.

Джерело: Ракурс


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